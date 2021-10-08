"Москва сегодня": Собянин открыл движение по транспортной связке СВХ и СЗХ

19:15
Сергей Собянин открыл новую дорогу между Северо-Западной и Северо-Восточной хордами. Благодаря этому теперь можно быстро и комфортно пересечь Москву с востока на запад и обратно, минуя центр практически в бессветофорном режиме.
Мэр отметил, что это очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит 2 больших проекта.
"Проходит он в таких труднейших условиях. Пришлось построить 2 моста через Лихоборку, 2 путепровода через ж/д, огромное количество коммуникаций, пересечение дорог и так далее. Тем не менее, строители справились с этой задачей", – подчеркнул Собянин.
Теперь напрямую связаны 3-й Нижнелихоборский проезд – часть Северо-западной хорды – и проезд Серебрякова, который потом переходит в Северо-Восточную хорду.
Протяженность Северо-Восточной хорды – около 40 километров. Всего с учетом съездов и реконструкции прилегающих дорог будет построено примерно 120 километров дорог.
СВХ пройдет по 26 районам Москвы и 10 крупным промзонам, которые с ее приходом получат возможность для развития. По СВХ можно будет подъехать к ТПУ, станциям метро, МЦК и МЦД.
Завершить строительство хорд планируют к концу следующего года. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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