"Москва сегодня": Собянин открыл выставку "Открой Моспром. Механизмы большого города"

19:20
Сергей Собянин в День московской промышленности открыл выставку "Открой Моспром. Механизмы большого города" в центре современного искусства "Винзавод".
В ходе открытия мэр отметил, что Москва была и остается главным промышленным центром России.
По его словам, в городе производят все, начиная от пищевой продукции и заканчивая космическими аппаратами. В Москве находятся огромные кластеры автомобильной промышленности и электроники.
"Я в День промышленности поздравляю предприятия Москвы, на которых работают около 700 тысяч человек, поздравляю коллективы, поздравляю тех, кто своим трудом создает уникальную продукцию, в том числе оборонную для защиты нашей страны", – сказал Собянин.
Продукция, сделанная в столице, поставляется в 175 стран, в том числе в США, Казахстан, Белоруссию, Германию и Китай. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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