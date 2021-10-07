"Москва сегодня": Собянин открыл выставку "Открой Моспром. Механизмы большого города"

Сергей Собянин в День московской промышленности открыл выставку "Открой Моспром. Механизмы большого города" в центре современного искусства "Винзавод".

В ходе открытия мэр отметил, что Москва была и остается главным промышленным центром России.

По его словам, в городе производят все, начиная от пищевой продукции и заканчивая космическими аппаратами. В Москве находятся огромные кластеры автомобильной промышленности и электроники.

"Я в День промышленности поздравляю предприятия Москвы, на которых работают около 700 тысяч человек, поздравляю коллективы, поздравляю тех, кто своим трудом создает уникальную продукцию, в том числе оборонную для защиты нашей страны", – сказал Собянин.

Продукция, сделанная в столице, поставляется в 175 стран, в том числе в США, Казахстан, Белоруссию, Германию и Китай. Об этом – в программе "Москва сегодня".