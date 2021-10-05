"Москва сегодня": Собянин рассказал о планах переоснащения школ современными компьютерами

В ближайшие годы в московские школы закупят свыше 100 тысяч новых компьютеров, чтобы обновить устаревшую технику. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Современными ноутбуками обеспечат учителей не только старших, но и начальных классов, а на территории всей младшей школы заработает Wi-Fi.

В настоящее время в системе московского образования работают 55 тысяч учителей. Это в том числе 16 тысяч учителей начальных классов. В прошлом учебном году они провели больше 17 миллионов дистанционных уроков. Одновременно к ним подключались примерно 600 тысяч учеников.

Благодаря этому дети смогли неплохо сдать ЕГЭ и даже показать хорошие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Такого, как говорят эксперты, не делал никто в мире. И получилось это в том числе потому что уже не первый год развивается система МЭШ.

С этого года в МЭШ появится дополнительно 45 тысяч единиц новых материалов и инструментов: интерактивных презентаций, виртуальных лабораторий и тестов по разным предметам.

Сам сервис становится не только полезнее, но и удобнее для пользователей. Например, в обновленной версии мобильного приложения "Дневник МЭШ" можно настроить дополнительную аутентификацию по отпечатку пальца или Face ID.

Многие это обновление уже успели оценить. В настоящее время сервисами МЭШ пользуется почти 3 миллиона человек: ученики, их родители и учителя. Последние не только используют готовые материалы из библиотеки МЭШ, но и сами становятся авторами интерактивных уроков, которые часто объединяют в себе сразу несколько тем и дисциплин. Все это делается для того, чтобы школьная программа была более интересной и понятной для учеников.

"Московские учителя самые лучшие в мире, наверное, с уверенностью можно сказать, сегодня лучшие, потому что по уровню образования, по качеству образования московских детей Москва постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Очень важно, что вот такое отношение к делу и такое качество образования присуще не каким-то отдельным элитным школам, а в целом московскому образованию", – отметил мэр.

Чтобы так было и дальше, учителям приходится и самим постоянно учиться. Регулярно они повышают свою квалификацию. В прошлом году это сделали 60% всех московских педагогов. Кроме того, каждый год они участвуют в городских конкурсах и олимпиадах.

Все это учитывается при аттестации педагогов. В прошлом году ее прошли свыше 20 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – именно учителя. 7 тысяч получили первую категорию, а еще более 3 тысяч – высшую. Об этом – в программе "Москва сегодня".