"Москва сегодня": Собянин рассказал о планах переоснащения школ современными компьютерами

19:15
В ближайшие годы в московские школы закупят свыше 100 тысяч новых компьютеров, чтобы обновить устаревшую технику. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Современными ноутбуками обеспечат учителей не только старших, но и начальных классов, а на территории всей младшей школы заработает Wi-Fi.
В настоящее время в системе московского образования работают 55 тысяч учителей. Это в том числе 16 тысяч учителей начальных классов. В прошлом учебном году они провели больше 17 миллионов дистанционных уроков. Одновременно к ним подключались примерно 600 тысяч учеников.
Благодаря этому дети смогли неплохо сдать ЕГЭ и даже показать хорошие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Такого, как говорят эксперты, не делал никто в мире. И получилось это в том числе потому что уже не первый год развивается система МЭШ.
С этого года в МЭШ появится дополнительно 45 тысяч единиц новых материалов и инструментов: интерактивных презентаций, виртуальных лабораторий и тестов по разным предметам.
Сам сервис становится не только полезнее, но и удобнее для пользователей. Например, в обновленной версии мобильного приложения "Дневник МЭШ" можно настроить дополнительную аутентификацию по отпечатку пальца или Face ID.
Многие это обновление уже успели оценить. В настоящее время сервисами МЭШ пользуется почти 3 миллиона человек: ученики, их родители и учителя. Последние не только используют готовые материалы из библиотеки МЭШ, но и сами становятся авторами интерактивных уроков, которые часто объединяют в себе сразу несколько тем и дисциплин. Все это делается для того, чтобы школьная программа была более интересной и понятной для учеников.
"Московские учителя самые лучшие в мире, наверное, с уверенностью можно сказать, сегодня лучшие, потому что по уровню образования, по качеству образования московских детей Москва постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Очень важно, что вот такое отношение к делу и такое качество образования присуще не каким-то отдельным элитным школам, а в целом московскому образованию", – отметил мэр.
Чтобы так было и дальше, учителям приходится и самим постоянно учиться. Регулярно они повышают свою квалификацию. В прошлом году это сделали 60% всех московских педагогов. Кроме того, каждый год они участвуют в городских конкурсах и олимпиадах.
Все это учитывается при аттестации педагогов. В прошлом году ее прошли свыше 20 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – именно учителя. 7 тысяч получили первую категорию, а еще более 3 тысяч – высшую. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: