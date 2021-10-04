"Москва сегодня": город представил проекты программы пилотного тестирования инноваций

19:20
В мае прошлого года в Москве стартовала программа пилотного тестирования инноваций. Идея – помочь изобретателям реализовать свои разработки не в тепличных условиях эксперимента, а в реальной городской среде, с реальными заказчиками и клиентами.
Более 140 городских учреждений и компаний согласились принять у себя новаторские технологии. А Агентство инноваций выступило посредником между изобретателями и площадками пилотного тестирования.
Благодаря этому в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова медики стали больше времени уделять работе непосредственно с пациентами. Им помогает беспилотник, который возит анализы из корпуса в корпус по территории больницы.
В центре реабилитации инвалидов им. Швецовой тестируют аппарат неинвазивного комплексного медицинского обследования. Сам по себе он небольшой, но на нем без специальной медицинской подготовки любой может провести сразу 10 видов диагностики. А также там доступно 8 терапевтических методик.
Кроме того, в центре социокультурной реабилитации тестируется студия по созданию мультфильмов в самых разных техниках: пластилиновой и кукольной, песочной и даже Лего-анимации. При этом основная задача студии даже не сами съемки, а именно игровая терапия и развитие творческих способностей детей.
Всего за полтора года программа пилотного тестирования инноваций, как говорят эксперты, стала одной из самых эффективных мер поддержки технологических компаний в Москве. По результатам тестирований уже заключили более 40 реальных контрактов на внедрение инновационных решений, выручка компаний-участниц выросла более чем в 2 раза, а разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на сумму в 650 миллионов рублей.
При этом московская программа пилотного тестирования инноваций открыта для всех. Присоединиться к ней в качестве площадки пилотирования или предложить свое решение для тестирования можно на платформе Московского инновационного кластера. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: