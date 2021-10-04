"Москва сегодня": город представил проекты программы пилотного тестирования инноваций

В мае прошлого года в Москве стартовала программа пилотного тестирования инноваций. Идея – помочь изобретателям реализовать свои разработки не в тепличных условиях эксперимента, а в реальной городской среде, с реальными заказчиками и клиентами.

Более 140 городских учреждений и компаний согласились принять у себя новаторские технологии. А Агентство инноваций выступило посредником между изобретателями и площадками пилотного тестирования.

Благодаря этому в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова медики стали больше времени уделять работе непосредственно с пациентами. Им помогает беспилотник, который возит анализы из корпуса в корпус по территории больницы.

В центре реабилитации инвалидов им. Швецовой тестируют аппарат неинвазивного комплексного медицинского обследования. Сам по себе он небольшой, но на нем без специальной медицинской подготовки любой может провести сразу 10 видов диагностики. А также там доступно 8 терапевтических методик.

Кроме того, в центре социокультурной реабилитации тестируется студия по созданию мультфильмов в самых разных техниках: пластилиновой и кукольной, песочной и даже Лего-анимации. При этом основная задача студии даже не сами съемки, а именно игровая терапия и развитие творческих способностей детей.

Всего за полтора года программа пилотного тестирования инноваций, как говорят эксперты, стала одной из самых эффективных мер поддержки технологических компаний в Москве. По результатам тестирований уже заключили более 40 реальных контрактов на внедрение инновационных решений, выручка компаний-участниц выросла более чем в 2 раза, а разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на сумму в 650 миллионов рублей.

При этом московская программа пилотного тестирования инноваций открыта для всех. Присоединиться к ней в качестве площадки пилотирования или предложить свое решение для тестирования можно на платформе Московского инновационного кластера. Об этом – в программе "Москва сегодня".