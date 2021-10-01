"Москва сегодня": Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий "Парка Яуза"

Сергей Собянин ознакомился с результатами комплексного благоустройства новых территорий "Парка Яуза".

В "Парке Яуза" были построены восемь мостов через реку Чермянку, на ее берегу обустроены панда-парк и два памп-трека, проведена и очистка местного пруда, и благоустройство прилегающей к нему территории. Также на месте заброшенного футбольного поля было создано новое с искусственным покрытием и системой подогрева, а рядом с ним обустроено четыре теннисных корта.

Всего благоустроили там уже почти 50 гектаров территории. Теперь в планах создать большой велопешеходный маршрут – от Свибловских прудов до Леоновской рощи. Но на то, чтобы навести порядок на всей территории, понадобится еще несколько лет. При этом, как говорят строители, когда работы завершат – это будет один из самых больших парков в Европе, площадью почти в 300 гектаров. Об этом – в программе "Москва сегодня".