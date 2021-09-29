"Москва сегодня": как распознать инфаркт

Инфаркт – это острое состояние, при котором происходит полное прекращение кровоснабжения по одной из артерий, питающих сердце. В результате соответствующий участок сердечной мышцы погибает.
При спасении таких пациентов счет идет на минуты. Это значит, что при первых же признаках нужно вызывать скорую помощь.
Основной классический симптом инфаркта – давящая или пекущая сильная боль за грудиной, которая может отдавать под левую лопатку, в левую руку или нижнюю челюсть. У многих больных, говорят врачи, появляется холодный пот, кожа принимает бледно-серый цвет. Они чувствуют слабость и головокружение. Среди симптомов также одышка и учащение пульса. Боли при инфаркте сильные и затяжные, а приступы идут по 10–15 минут.
Как правило, на вызовы с такими симптомами выезжает реанимационная бригада, которая уже в машине может приступить к оказанию помощи благодаря расширенному набору оборудования. На место она должна прибыть в течение 9–10 минут от момента получения сигнала.
Как только пациент доставлен, в дело вступают врачи сосудистого центра. Например, в больнице Иноземцева, по словам медиков, в среднем проходит 26 минут от момента поступления пациента до хирургического вмешательства.
При этом на операционный стол попадает не каждый пациент. Все зависит от решения кардиолога, который должен оперативно осмотреть больного и поставить точный диагноз.
В силу тяжести симптомов такие пациенты редко обращаются в стационар сами, в основном их привозят по скорой. В год это в среднем тысяча человек. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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