"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в СЗАО

Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в столичном районе Хорошево-Мневники. Новостройка находится по адресу улица Демьяна Бедного, дом 22.

"Это первый дом, часть жителей мы расселили, которые жили возле метро "Народного Ополчения". В целом это большой объем переселения в Хорошево-Мневниках – 155 домов. 10 стартовых площадок для района – неплохо. Мы в некоторых районах с трудом одну-две площадки находим", – сказал мэр.

По программе реновации построили 145 новых жилых домов, их площадь составляет почти два миллиона квадратных метров. На стадии проектирования или строительства находятся еще 299 многоэтажек. Об этом – в программе "Москва сегодня".