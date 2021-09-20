"Москва сегодня": Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади

Сергей Собянин открыл после благоустройства центральную часть нового парка на Павелецкой площади.

По словам мэра, работы на Павелецкой были самым большим долгостроем Москвы. Он уточнил, что на протяжении многих лет там была яма, на которую жаловались граждане.

"Мы создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел", – сказал Собянин.

Отмечается, что были реконструированы трамвайные пути, изменена схема движения транспорта рядом с площадью. Все это поможет сделать площадь удобным всесезонным общественным пространством. Об этом – в программе "Москва сегодня".