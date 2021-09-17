"Москва сегодня": Собянин прогнозирует рекордные темпы ввода жилья в Москве в 2021 году

Москвичей в этом году ждет новый исторический рекорд. В столице будет введено около 6 миллионов квадратных метров жилья. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Это возможно в том числе благодаря тому, что новые дома строят на месте бывших промзон. А также потому что по реновации люди активно переезжают. По этой программе построили уже более 140 новостроек. При этом в стройке и проектировании находятся еще почти 300 домов.

Уже расселены или находятся в процессе жители 350 пятиэтажек. Первые из них получили новые квартиры еще в феврале 2018 года. Но большинство участников программы реновации пока только ждут своего часа. Ведь в нее включено всего более 5 тысяч старых домов.

Для строительства домов по программе реновации сначала подыскивают так называемые стартовые площадки. В настоящее время их 523. А недавно Собянин включил в этот список еще 10 новых адресов. Они расположены в восьми районах города. Когда там построят дома, квартиры в них получат примерно 6,5 тысячи человек. Об этом – в программе "Москва сегодня".