"Москва сегодня": Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро

6 новых станций БКЛ уже запущены в тестовом режиме. Они готовы, но пока не на все 100%. Ко Дню города технический пуск был на отрезке "Мнёвники" – "Давыдково", а 16 сентября – на участке "Аминьевская" – "Проспект Вернадского". Первым в поезде по традиции проехал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что нынешний пуск – последняя стадия перед началом пассажирских перевозок. Он подчеркнул, что подобный пуск запланирован еще на южном участке, после чего можно будет говорить об открытии для движения 10 станций БКЛ в составе сразу нескольких участков.

Станция "Проспект Вернадского" выполнена в стиле хай-тек: монохромные геометрические формы отделки потолка сочетаются с полом и колоннами с яркой путевой стеной, а расположенные в шахматном порядке светильники оригинально отражаются на мраморном полу. При оформлении "Мичуринского проспекта" использованы китайские мотивы, в том числе иероглифы, символизирующие дружбу.

А отделке "Аминьевской" использовались металлические рейки на потолке, которые образуют волны-барханы. На первый взгляд ни с какой другой линией метро станция не пересекается, но это только пока – там пройдет МЦД-4.

У людей, которые едут из Апрелевки, будет возможность в этом месте пересесть на метро. Там образуется крупный пересадочный узел. Также, помимо БКЛ и МЦД, там будет автостанция и многофункциональный комплекс с подземной парковкой. Об этом – в программе "Москва сегодня".