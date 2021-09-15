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Транспорт

19:15

"Москва сегодня": Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

мэр Москвы транспорт видео

Выезд из поселения Московского к станции метро "Филатов Луг", а также связку между Киевским и Калужским шоссе открыли в ТиНАО, сообщил Сергей Собянин.

Раньше переехать с одной магистрали на другую можно было только через МКАД и малую бетонку. Теперь есть МКАД, ЦКАД, трасса Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и четыре местные дороги.

Жителям Московского приходилось ехать к метро в час пик около 40 минут – в объезд, через Киевское шоссе. Теперь же время в пути сократилось в 6 раз

В Москве построено уже 1 099 километров дорог за последние 10 лет. Вместе с ними появилось большое количество мостов, эстакад, переходов. А с начала 2020 года уже завершили стройку на 65 километрах. До 2023 года обещают построить еще 188 километров дорог. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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