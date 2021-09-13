"Москва сегодня": Собянин провел технический пуск участка БКЛ

Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от "Мневников" до "Давыдково". Участок длиной 6,6 километра включает в себя станции "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково".

До конца года планируют достроить 10 станций, таким образом в этом году две трети БКЛ должно быть построено.

Открытие участка БКЛ метро от "Мневников" до "Давыдково" улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч человек, в том числе порядка 90 тысяч человек впервые получат метро в пешей доступности.

Кроме того, сокращение времени при ежедневных поездках для местных жителей составит около 40%. Об этом – в программе "Москва сегодня".