"Москва сегодня": жители столицы могут сделать ЭКО в клиниках по ОМС

19:15
Примерно 186 миллионов человек во всем мире страдают от бесплодия, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Что касается Москвы, то тут, говорят врачи, примерно 15 процентов пар не могут иметь детей. Однако не все из них так и проживают всю жизнь бездетными. Некоторые спустя год-два после обращения к врачам становятся родителями, а некоторые даже многодетными парами.
В столице практически любая пара с диагнозом "бесплодие" может пройти ЭКО по ОМС в одной из клиник города.
Процедура эта проходит амбулаторно. Задача врачей взять биоматериал у мужчины и женщины и получить эмбрион в лабораторных условиях, который в дальнейшем будущая мама и будет вынашивать.
Каждая пара может рассчитывать на несколько попыток, ведь беременность наступает в 40–50 процентах случаев. Процедура ЭКО проводится бесплатно до тех пор, пока не родится ребенок. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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