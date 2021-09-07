"Москва сегодня": на ВДНХ строится самое высокое колесо обозрения в Европе

07 сентября, 19:15
Скоро на ВДНХ появится новая достопримечательность столицы – колесо обозрения "Солнце Москвы". Его высота составит 140 метров, а это почти как 46-этажный дом. Колесо станет самым большим в Европе и одним из крупнейших в мире.
ВДНХ – самый крупный экспозиционный музейный и рекреационный комплекс в мире, а также популярнейшее общественное пространство Москвы. Каждый год его посещают порядка 30 миллионов туристов. Масштабная реконструкция главной выставки ведется с 2014 года.
Фонтан "Дружба народов" по сути является символом ВДНХ. Впервые за 65 лет эксплуатации его отреставрировали: работы завершились в 2019 году. Композиция из 16 золотых фигур девушек, которые расположены по кругу, символизирует бывшие советские республики. "Дружба народов" – сложная система из 784 струй, достигающих в высоту 20 метров. Площадь бассейна составляет почти четыре тысячи квадратных метров.
За четыре месяца специалисты восстановили скульптуры, удалив остатки старого покрытия, провели дополнительные работы и только потом перешли к озолочению – для этого потребовалось почти пять килограммов сусального золота.
После долгожданной реставрации в 2018 году изменились 14 фонтанов, расположенных на главной аллее выставки. Реставраторы не только освежили их внешний облик, но полностью заменили инженерное оборудование, привели в порядок бетонные конструкции и гранитную облицовку их чаш. Все 14 фонтанов обрамляют яркие цветочные композиции из роз, некоторые из них расположились между чашами. Подробнее – в программе "Москва сегодня".
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