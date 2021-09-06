"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о легочной гипертензии

От заболеваний сердечно-сосудистой системы, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от умирает 17,5 миллиона человек.

Есть редкие заболевания, которые приводят к физическому истощению и к сердечной недостаточности. Врачи выделяют, прежде всего, легочную гипертензию. Она выявлена очень давно – еще в конце 19 века. Болезнь сложно диагностируется, а также сложно лечится. Однако недуг все-таки можно победить. Московские врачи научились с ним успешно бороться, уникальные операции проходят в больнице № 51.

Специалисты используют специальное оборудование – ангиографическую установку. Она спасает даже тех пациентов, которых ранее считали неоперабельными.

Врачи больницы, которая исторически специализируется на кардиологии, проходят стажировки и за рубежом. В учреждении каждый год лечатся около 30 тысяч человек. Ежегодно проводят больше 11 тысяч операций. Иногда, чтобы вмешательство было быстрым и бескровным, операцию проводят с помощью лазерного оборудования.

В 2021 году выполнено 10 сложнейших операций, которые пока возможны лишь в некоторых медучреждения страны. Об этом – в программе "Москва сегодня".