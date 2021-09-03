"Москва сегодня": в программу реновации включено 5 175 домов

Программа реновации в столице коснется около миллиона жителей. Всего в нее включено 5 175 домов. Новостройки возводятся в том же районе, что и старые, а квартиры в них – с отделкой под ключ. Планируется, что в течение следующих двух лет жилые высотки вырастут в 11 округах столицы.

Власти намерены расселить жителей более 350 тысяч квартир. При этом количество комнат останется прежним, но жилплощадь увеличится за счет современных стандартов.

Так, в Кузьминкам в программу реновации вошли 287 домов. А в новые квартиры должны переехать почти 40% жителей.

Вместе с программой реновации обновляется и инфраструктура района. Например, детская городская поликлиника № 48 на Есенинском бульваре уже открыта для пациентов. Также реконструкцию провели в кинотеатре "Высота". Теперь там есть современные залы и фудкорт.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в ближайшее время планируется подготовить к сдаче в этом году 1,5 миллиона квадратных метров жилой площади. Он отметил, что в ближайшие два года хотят довести этот объем строительства уже до 3 миллионов. Об этом – в программе "Москва сегодня".