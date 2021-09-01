"Москва сегодня": к 1 сентября благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов

Сергей Собянин объявил, что к новому учебному году было благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов. Помимо тренажеров и спортивных зон, появились лавочки, зоны отдыха. При этом все это будет доступно не только учащимся, но и жителям соседних домов.

Кроме того, 1 сентября для детей открыли 25 школ и детских садов.

Также с нового учебного года расширяется список школ, в которых родители смогут выбирать меню для своих детей. С октября услуга будет доступна всем. Смысл в том, что родители могут заказывать горячее питание онлайн. Это позволит составить меню на завтрак, обед и полдник с учетом вкусовых предпочтений ребенка и его особенностей здоровья. У каждого блюда будет указана его калорийность, содержание белков, жиров, углеводов. Об этом – в программе "Москва сегодня".