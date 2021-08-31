"Москва сегодня": Собянин поручил за месяц подготовить к открытию поликлинику в Щербинке

19:15
Сергей Собянин посетил стройку в Щербинке и поручил строителям и департаменту здравоохранения в течение месяца подготовить к открытию новое здание поликлиники на Первомайской улице.
"Поликлиника готова уже почти год. Понятно: были проблемы с подрядчиками, затем с подвальными помещениями, но сейчас их нет, есть мелочи какие-то. Вы в течение месяца устраните их и заезжайте в кабинеты, осваивайте их. И давайте уже организовывать прием, очень вас прошу", – сказал мэр.
Собянин выразил сожаление, что объект стоит такое количество времени. Он отметил, что основное оборудование смонтировано, а граждане ютятся в каком-то приспособленном помещении.
Таким образом, для посетителей должно открыться семиэтажное здание. В смену там смогут принимать до 750 пациентов – это 500 взрослых и 250 детей. При этом два блока изолированы друг от друга и имеют отдельные входы.
Открытие этой поликлиники – важное событие для жителей района, который все еще активно развивается. У них будет возможность возле дома сделать МРТ, КТ, УЗИ, пройти эндоскопическое обследование. Также там предусмотрен дневной стационар.
При этом поликлиника, несмотря на то что строить ее начали еще в 2016 году, будет соответствовать московскому стандарту, как и все поликлиники, которые строят и ремонтируют в настоящее время. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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