"Москва сегодня": Собянин объявил о проведении городского фестиваля "Цветочный джем"

1 сентября в столице стартует фестиваль "Цветочный джем". Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Давно уже не проводили фестивали, вот решили оставить в усеченном виде. Концерты не проводим, не проводим какие-то мастер-классы. Будем проводить "Цветочный джем" с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел", – сказал мэр.
Несмотря на то, что есть проблемы, столичные власти стараются, чтобы город жил нормальной жизнью, отметил Собянин.
Дизайнерские сады, некоторые из которых будут репликами лучших проектов прошлых лет, разместят на гастрономических ярмарках города. Гости смогут не только сделать эффектные селфи, но и попробовать необычные блюда, которые приготовят участники гастрономической ярмарки "Лето в городе".
На фестивале можно продегустировать спортивное мороженое с протеином и L-карнитином, "аптечное мороженое", безлактозное на основе рисового и кокосового молока, а также сорбеты с пряностями без сахара.
Площадки, где можно все это найти, распределены по всему городу. Всего их 19. Если выбирать ближайшие к центру, то это площадь Революции или Тверская. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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