"Москва сегодня": Собянин рассказал о планах развития ТПУ "Выхино"

19:15
Один из самых больших ТПУ в городе – это "Выхино". Он объединяет в себе станции Казанского направления железной дороги, метро и наземный транспорт. В будущем здесь планируется и третий диаметр. О планах развития рассказал Сергей Собянин.
"За эти годы мы многое сделали, чтобы привести в порядок территорию. Во-первых, была продлена Таганско-Краснопресненская ветка метро до "Котельников", соответственно, пересадка значительно уменьшилась. Затем ввели Некрасовскую линию метро", – отметил мэр.
По словам Собянина, навели порядок на территории, сделали стоянки, минимальное благоустройство, которое требовалось для функционирования этого узла. Он отметил, что на сегодняшний день пересадка уменьшилась более чем в 2 раза.
"Следующий этап, который начинает работать, – приступаем к проектированию в этом году – это станция МЦД-3, которая будет построена на существующей платформе", – сказал градоначальник.
В настоящее время "Выхино" – вполне цивилизованный пересадочный узел. Однако планируется, что в будущем он станет по-настоящему современным и комфортным для пассажиров мини-вокзалом.
Проведут модернизацию станции метро "Выхино". Она была построена в 1966 году и уже мало соответствует современным стандартам: там тесные переходы для большого пассажиропотока, а для пересадки на другой транспорт нужно выходить на улицу.
После ремонта все это будет происходить уже в пассажирском терминале, в котором расположатся кассы и турникеты, а пересадки будут организованы через сухой и теплый контур. При этом на крыше павильона разобьют зону отдыха с лавочками и детскими площадками.
Кроме того, в проект заложено еще строительство торгового центра, у которого можно будет оставить машину.
По планам, все это появится в Выхино уже к 2025 году, а запуск третьего диаметра, который там пройдет, запланирован на 2023 год. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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