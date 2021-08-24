"Москва сегодня": учебный год в столичных школах начнется в очном формате

Московские школы начнут учебный год в очном формате, но при соблюдении всех необходимых санитарных мер – это обеззараживание воздуха в классах, регулярная уборка, измерение температуры учеников и учителей при входе.

Сергей Собянин предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок. Предполагается, что маски преподаватели смогут носить по желанию.

"Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", – сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов.

Также мэр отметил, что половина московских школьников смогут проходить обучение в предпрофессиональных классах.

"В этом году уже половина школьников будет иметь возможность заниматься в предпрофильных классах: инженерных, медицинских, научных и так далее. Очень важно создание в Москве IT-классов. Вы знаете, как эта отрасль развивается. И ребята, которые получат эти знания, за них можно не беспокоится, они всегда надут себе работу", – сказал Собянин.

Московские школьники могут одновременно с уроками посещать занятия в колледжах. Уже 120 тысяч человек получили такие свидетельства о профессии. Для этого нужно было не только отучиться, но и сдать квалификационный экзамен. Об этом – в программе "Москва сегодня".