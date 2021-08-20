"Москва сегодня": Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

19:20
Строительство всех тоннелей Большой кольцевой линии метро планируют закончить до конца этого года. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.
После этого будут достраивать оставшиеся станции. А еще чуть позже к БКЛ присоединят новые радиальные линии – Рублево-Архангельскую, Коммунарскую и Бирюлевскую.
С запуском одного кольца жители столицы начнут экономить время на поездках в метро. На некоторых направлениях добираться получится даже в 2 раза быстрее. Например, сейчас путь от "Юго-Западной" до "Кунцевской" занимает более 40 минут, и, чтобы добраться, нужно сделать как минимум одну пересадку. Однако после запуска БКЛ можно будет доехать по прямой всего за 20 минут.
На восточном участке БКЛ, где в пятницу, 19 августа, стартовал последний тоннелепроходческий щит, строят 4 станции – "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". Последняя уже готова на 75%. Там уже приступили к отделке.
Всего на Большой кольцевой линии метро будет 31 станция. В настоящее время открыты только 12 из них. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: