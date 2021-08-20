"Москва сегодня": Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

Строительство всех тоннелей Большой кольцевой линии метро планируют закончить до конца этого года. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

После этого будут достраивать оставшиеся станции. А еще чуть позже к БКЛ присоединят новые радиальные линии – Рублево-Архангельскую, Коммунарскую и Бирюлевскую.

С запуском одного кольца жители столицы начнут экономить время на поездках в метро. На некоторых направлениях добираться получится даже в 2 раза быстрее. Например, сейчас путь от "Юго-Западной" до "Кунцевской" занимает более 40 минут, и, чтобы добраться, нужно сделать как минимум одну пересадку. Однако после запуска БКЛ можно будет доехать по прямой всего за 20 минут.

На восточном участке БКЛ, где в пятницу, 19 августа, стартовал последний тоннелепроходческий щит, строят 4 станции – "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". Последняя уже готова на 75%. Там уже приступили к отделке.

Всего на Большой кольцевой линии метро будет 31 станция. В настоящее время открыты только 12 из них. Об этом – в программе "Москва сегодня".