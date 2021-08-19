"Москва сегодня": Собянин поручил ускорить разработку проектов развития бывших промзон

Сергей Собянин поручил ускорить разработку по реорганизации промзон. Об этом он написал в своем блоге.

Мэр уточнил, что работающие предприятия оставят и будут развивать, а на месте заброшенных построят современные кварталы.

Так, например, сегодня уже примерно 40 процентов жилья вводят на бывших промзонах. Самый яркий пример – это новая жизнь ЗИЛа. Москвичи получают новые пространства для работы, жизни и отдыха в комплексе. Точечная застройка, которую многие критикуют, перестает быть актуальной.

За последние два года Москва подписала с инвесторами 4 договора о комплексном развитии промзон, помимо Октябрьского поля – это Кунцево и два проекта по промзоне Коровино. Об этом – в программе "Москва сегодня".