"Москва сегодня": Собянин рассказал о завершении ремонта Большого Каменного моста

17 августа, 19:20
Сергей Собянин рассказал об открытии Большого Каменного моста. Мэр отметил, что работы завершили раньше срока.
Когда в прошлом году Собянин осматривал ход работ, предполагалось, что закончить успеют только к концу 2021 года. В итоге строители уложились в 14 месяцев. Правда, могли и быстрее, но для этого мост пришлось бы полностью перекрыть.
Вместо этого работали поочередно, оставляя одну сторону свободной для проезда. Под мостом соорудили понтон, пришвартовали баржу – только так можно было переделать изнанку моста.
Большой Каменный мост был построен в 1938 году и за это время сильно износился, потому что ни разу не ремонтировался. В конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах разрушились деформационные швы и гранитная облицовка. Мост находился в предаварийном состоянии настолько, что у него снизилась реальная грузоподъемность. Это поняли во время обследований. Так что перебирать конструкцию пришлось практически заново.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за время проведения работ было заменено около 100 тонн металлоконструкций и уложено около 7,5 тысячи кубометра бетона. Он отметил, что работа велась в круглосуточном режиме, а в ремонте были применены новейшие технологии. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: