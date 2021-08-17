"Москва сегодня": Собянин рассказал о завершении ремонта Большого Каменного моста

Сергей Собянин рассказал об открытии Большого Каменного моста. Мэр отметил, что работы завершили раньше срока.

Когда в прошлом году Собянин осматривал ход работ, предполагалось, что закончить успеют только к концу 2021 года. В итоге строители уложились в 14 месяцев. Правда, могли и быстрее, но для этого мост пришлось бы полностью перекрыть.

Вместо этого работали поочередно, оставляя одну сторону свободной для проезда. Под мостом соорудили понтон, пришвартовали баржу – только так можно было переделать изнанку моста.

Большой Каменный мост был построен в 1938 году и за это время сильно износился, потому что ни разу не ремонтировался. В конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах разрушились деформационные швы и гранитная облицовка. Мост находился в предаварийном состоянии настолько, что у него снизилась реальная грузоподъемность. Это поняли во время обследований. Так что перебирать конструкцию пришлось практически заново.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за время проведения работ было заменено около 100 тонн металлоконструкций и уложено около 7,5 тысячи кубометра бетона. Он отметил, что работа велась в круглосуточном режиме, а в ремонте были применены новейшие технологии. Об этом – в программе "Москва сегодня".