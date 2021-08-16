"Москва сегодня": в столице появятся 4 ТПУ для остановки высокоскоростных поездов

В Москве появятся четыре транспортно-пересадочных узла для остановки высокоскоростных поездов, следующих в Санкт-Петербург. Это "Зеленоград", "Петровско-Разумовская", "Рижская" МЦД-3 и "Ленинградский".

Благодаря ТПУ пассажиры смогут выбрать удобный и быстрый маршрут из любой точки города, чтобы добраться до железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Так, доехать до Петербурга можно будет всего за 2,5 часа. Магистраль пройдет через шесть регионов России. Домчать из одной столицы в другую можно будет проездом через Великий Новгород, Тверь и Клин.

Поезда будут разгоняться до 410 километров в час. Планируется, что в Петербург пассажиры прибудут на Московский вокзал, а в столице конечной остановкой станет Ленинградский вокзал, но выйти можно будет и раньше. Об этом – в программе "Москва сегодня".