"Москва сегодня": в парки вернулись бесплатные занятия "Спортивные выходные"

19:15
В Москве возобновились занятия в рамках проекта "Спортивные выходные". Это бесплатные тренировки, которые проходят в 15 столичных парках.
Помимо йоги, можно заняться воркаутом, который не ограничивается турниками и брусьями. Тренеры обещают давать самые эффективные упражнения. Также есть функциональный тренинг – микс из силовой и кардионагрузки. Кроме того, доступны занятия стретчингом, скандинавская ходьба и "дэнс микс".
Чтобы попасть на любую тренировку, сначала необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно зайти на сайт sportsweekend.ru, выбрать нужный парк, дату и дисциплину, а после нажать на "Регистрацию".
При этом занятиям в парках не помешает и дождь. Организаторы обещают подстраиваться и адаптировать программу тренировок под любое время года.
В рамках проекта "Спортивные выходные" можно заниматься бесплатно и по будням. В 7 утра на одноименном YouTube-канале проводят зарядку. Там же периодически выкладывают мастер-классы по какому-либо направлению. Все эфиры сохраняются на канале, их можно посмотреть в любое удобное время.
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