"Москва сегодня": Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове

19:15
Сергей Собянин осмотрел дом, который строят в Лосиноостровском районе по программе реновации. 18-этажный жилой дом расположен на Тайнинской улице. Новостройка, в которую переедет около 120 семей, уже почти готова.
"Качество домов в принципе везде неплохое, я смотрю, проверяю и сами жители проверяют, и при необходимости все замечания поправляем. Нужно помочь с переселением, поможем, перевезем, обращайтесь в службу соцзащиты или в район – так, чтобы вам было максимально удобно", – сказал Собянин.
Для участников программы реновации работает сервис на mos.ru, который называется "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Там есть онлайн-инструкция по переезду. Можно заказать услуги грузчиков, которые все перевезут бесплатно. Кроме того, сервис будет присылать сообщения обо всех этапах переселения.
Также на mos.ru можно обратиться в случае, если в новой квартире есть недочеты и недоделки. Там для таких обращений есть новая услуга. Нужно написать заявление в электронном виде, и специально обученные люди придут и по гарантии все устранят. Раньше оставить такое заявление можно было только при личном визите в центр информирования по переселению.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что программа реновации развернута практически во всех районах города.
"Мы более 500 стартовых площадок развернули. В стройке почти 150 домов, уже проектируются более 400, и каждый день мы вводим в работу новые. Мы планируем полтора миллиона квадратных метров подготовить к сдаче и под расселение", – сказал Бочкарев.
Он также уточнил, что в ближайшие 2–3 года планируется довести этот объем примерно до 3,5 миллиона квадратных метров. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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