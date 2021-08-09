"Москва сегодня": павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

Павильоны "Здоровая Москва" начали работать в обычном режиме. При этом там проходят не только постковидные обследования – диспансеризация расширена. Кроме 5 новых исследований, измеряют артериальное и внутриглазное давление, снимают ЭКГ, делают УЗИ.
Также там проверяют сердце и сосуды, желудочно-кишечный тракт, молочные железы и другие органы, отвечающие за женское здоровье. Кроме того, проводят исследования и для мужчин. Помимо этого, там смотрят легкие, щитовидную железу, состояние глаз, проверяют нет ли признаков сахарного диабета, изучают анализ крови. После этого терапевт смотрит состояние кожи и лимфатических узлов.
Врачи говорят, что обследований в павильонах больше, чем при стандартной диспансеризации. Например, в этом году мужчины смогут сделать тест для определения риска развития рака предстательной железы, а женщины – цитологическое исследование мазка шейки матки.
45 павильонов работают в столичных парках и других общественных местах с 8:00 до 20:00 без выходных.
В июне павильоны "Здоровая Москва" стали работать только на вакцинацию от коронавируса. Тогда заболеваемость выросла, и многим нужно было сделать прививку. Так, более 560 человек сделали первый укол именно там. Еще 8 тысяч человек пришли на ревакцинацию "Спутником Лайт".
В настоящее время ажиотаж спал, и мест, где можно вакцинироваться, предостаточно. Так, сделать прививку от коронавируса можно в 119 центрах на базе поликлиник, ТЦ, пунктах вакцинации в "Лужниках" и Гостином дворе, а также в других общественных местах. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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