"Москва сегодня": Собянин открыл путепровод на участке ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК

Сергей Собянин открыл путепровод на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

"ЮВХ – один из крупнейших дорожных объектов Москвы, один из последних, который мы запустили в стройку", – сказал мэр.

Собянин уточнил, что это сложнейший проект, который улучшит движение почти 20 районов Москвы, а также на ТТК и на МКАД и уберет огромный поток машин, который сегодня двигается в центр города.

"Начали мы его не так давно, но уже начинаем постепенно, этапами, запускать в строй", – добавил градоначальник.

Длина участка составляет всего 500 метров, но это один из ключевых объектов будущей ЮВХ.

Больше участков Юго-Восточной хорды строители обещают доделать в следующем году. А полностью запустить движение по магистрали планируют в 2023.

Юго-Восточная хорда протянется на 30 километров, а с учетом съездов это почти 100 километров новых дорог. При этом трасса соединит Южную Рокаду, Северо-Восточную хорду и пройдет от Щербинки до Шоссе Энтузиастов.

Считается, что с запуском ЮВХ замкнется так называемое хордовое кольцо, то есть будут готовы все 4 сквозные трассы. В сумме это будет около 130 километров дорог, что сопоставимо с длиной четырех ТТК.

По некоторым из хорд и их участкам уже осуществляется движение. Северо-Западная, например, готова полностью. Также запущено движение на шести участках Северо-Восточной и трех – Южной рокады. Об этом – в программе "Москва сегодня".