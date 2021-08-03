"Москва сегодня": Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина.

Его открытие – новое слово в лечении и выявлении онкологии на ранних стадиях. Это пилотный проект по созданию эндоскопических центров для онкоскринига.

В первую очередь планируют обследовать москвичей, относящихся к группам особого риска. Это пациенты с предраковыми состояниями и заболеваниями, люди, у которых есть злокачественные новообразования желудка и кишечника в семейном анамнезе, а также пациенты в возрасте 60–70 лет.

При этом много времени на прохождение процедур тратить не придется. Вместо бумаг, карточек и направлений – браслет со специальным QR-кодом, который содержит все данные об исследовании.

В общей сложности, включая отдых после процедуры, обследование занимает полтора часа. При этом работать центр будет не только каждый день, но еще и круглосуточно.

В год в центре смогут проводить до 115 тысяч исследований. Для этого будут работать примерно 200 современных аппаратов, способных увеличивать изображение в 400 раз.

На протяжении полутора лет Боткинская больница остается одним из тех стационаров, который продолжает оказание плановой и экстренной помощи больным с онкологией, гематологическими и нефрологическими заболеваниями. С марта прошлого года здесь уже пролечили уже 200 тысяч пациентов и сделали за это время более 75 тысяч операций.

На все это хватило и врачей, и оборудования. Боткинская больница считается одной из самых оснащенных в Москве.

До конца этого года в Боткинской больнице планируют модернизировать еще 5 корпусов. Так, откроется отделение гнойной травматологии со специализированной операционной и отделением реанимации, центр амбулаторной онкологической помощи, паллиативное отделение, пищеблок, а также Межокружной нефрологический центр с лабораторией гемодиализа и дневным стационаром.

В течение следующих двух лет планируют закончить ремонт в еще 5 корпусах. Об этом – в программе "Москва сегодня".