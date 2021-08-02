"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции Печатники МЦД-2

Новый транспортно-пересадочный узел "Печатники" планируют открыть в 2022 году, сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел ход строительства одноименной станции на МЦД-2.

"Здесь сошлись сразу несколько гигантских строек. Во-первых, реконструкция железных дорог и МЦД-2. Во-вторых, БКЛ, станция "Печатники", действующая станция Печатники, Юго-Восточная хорда, развитие наземного городского транспорта, соединение двух районов – Печатников и Текстильщиков. Все это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу в трех как минимум районах Москвы", – сказал мэр.

Станция МЦД-2 Печатники возводится между платформами Люблино и Текстильщики. Об этом – в программе "Москва сегодня".