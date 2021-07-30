"Москва сегодня": до конца года в столице планируется ввести еще девять станций БКЛ метро

До конца текущего года в столице будет запущено еще девять станций Большой кольцевой линии метро. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на строящейся станции "Новаторская".

"Было уже построено и запущено 11 станций. До конца года запустят еще девять станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено", – сказал мэр.

Собянин отметил, что строительство южного участка БКЛ со станциями "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино" началось в 2017 году, станции уже в высокой степени готовности. Об этом – в программе "Москва сегодня".