"Москва сегодня": Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Кузьминках

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 1 городской поликлиники № 9 на Есенинском бульваре.

"Поликлиника юбилейная – 20-я в этой программе реконструкции. Ровно 20-ю мы запустили в строй, и еще 50 с лишним находятся в активной фазе ремонта. Всего 130 поликлиник, а дальше будем смотреть – какие еще здания требуют модернизации", – сказал мэр.

В ближайшее время собираются отремонтировать треть всего поликлинического фонда.

По новому стандарту в каждом филиале вести прием должны врачи 8 наиболее востребованных специальностей – это терапевт, кардиолог, отоларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог.

Что касается врачей узких специальностей, таких как аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист, то они тоже будут, но не в каждом филиале, а в каждом головном здании. Об этом – в программе "Москва сегодня".