"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о работе медперсонала

У медсестер стало больше времени на работу с пациентами. В этом им помог технический прогресс. Если раньше, начиная с утреннего обхода, нужно было все записывать за врачом – назначения, рекомендации и так далее, то теперь все хранится в ЕМИАС.

Кроме того, обязанности медсестер сильно изменились. Если раньше перелом шейки бедра вообще не оперировали и медсестрам приходилось месяцами ухаживать за обездвиженными пожилыми людьми, то сейчас уже на второй день больного поднимают на ноги.

При этом график работы у медперсонала остается условно нормированным – заступают на суточные дежурства, никаких перерывов на обед, сон и даже чай не предусмотрено. Медсестра или медбрат всегда должны быть на посту.

При этом неважно, сколько лет опыта у медсестры за плечами, она регулярно проходит обучение. Медики подтверждают свои дипломы, сертификаты, проходят переквалификацию, если нужно. Теперь статус "Московский врач" может получить и средний медперсонал. Об этом – в программе "Москва сегодня".