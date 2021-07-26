"Москва сегодня": Собянин осмотрел первый дом, заселяемый в Солнцеве в рамках реновации

Сергей Собянин осмотрел первый заселяемый по программе реновации дом в Солнцеве.

"Пришла реновация в Солнцево – первый дом по реновации. Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят в связи с тем, что здесь много стартовых площадок. Поздравляю с новосельем", – сказал мэр.

В шаговой доступности от дома – диагностический центр, школы, детские сады, магазины. Также почти полностью перестроили местную поликлинику.

Кроме того, на территории района завершили строительство ледового дворца. Помимо тренировок на льду, подростки смогут заниматься там гимнастикой и хореографией. Каток и любой зал можно будет арендовать. Об этом – в программе "Москва сегодня".