"Москва сегодня": Собянин наградил сотрудников предприятий торговли столицы

Сергей Собянин вручил награды города сотрудникам столичных предприятий торговли.

"В условиях пандемии эта отрасль выдержала, выстояла, и даже в период самых неблагополучных ситуаций вы были на передовой, вы были рядом с москвичами. Очень многие предприятия организовали онлайн-торговлю, доставку на дом", – сказал мэр.

Он отметил, что для многих предприятий это было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими непростыми ситуациями и задачами.

В настоящее время сфера торговли – одна из самых крупных в Москве. На нее приходится около 18% налоговых доходов городского бюджета. А работает в этой сфере почти 1,5 миллиона человек.

Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в Москве почти 70 тысяч предприятий торговли.

"Они дают значительный объем поступлений в московский бюджет. Если говорить об обороте, то это за первое полугодие – больше трех триллионов рублей, что существенно выше, чем в прошлом году, когда мы в первый раз столкнулись с пандемией", – сказал Немерюк.

Прошлой весной торговля оказалась одной из самых пострадавших отраслей. Поэтому город предпринял ряд антикризисных мер: отсрочки платежей, освобождение от уплаты аренды.

Вместе с тем были введены ограничения, которые сохраняются и в настоящее время. Предприятия торговли все еще обязаны соблюдать антиковидные меры, иначе им грозит приостановка деятельности. Об этом – в программе "Москва сегодня".