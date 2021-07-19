"Москва сегодня": стали известные самые популярные у москвичей парки

Стало известно, какие парки столицы пользуются наибольшей популярностью у горожан. Самым популярным местом отдыха стал Парк Горького, на втором месте оказался парк Зарядье, а на третьей строчке расположился парк Сокольники.

При этом в столичных парках продолжают идти работы по благоустройству. Там обустраивают лавочки и скамейки, строят детские и спортивные площадки и создают максимально благоприятные условия для прогулок в любое время года.

Также известно, что в Москве в скором времени появятся несколько специальных площадок для прогулок с питомцами. Такие места появятся рядом с Салтыковским лесопарком, в парке Плющево, в парке летчиков-испытателей и в сквере у кинотеатра "Рассвет" в Коптево.

Подробнее о благоустройстве города – в программе "Москва сегодня".