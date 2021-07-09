"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о проекте "Хвосты и лапки"

В 2020 году при участии департамента транспорта в столице был образован проект помощи бездомным животным "Хвосты и лапки". Постепенно он превратился в уникальный онлайн-сервис, в котором собраны анкеты животных из разных приютов.

Также в рамках этого проекта в метро был запущен тематический поезд с фотографиями животных из приютов и QR-кодами на их анкеты.

В поезде висят анкеты 120 животных. При этом треть из них уже забрали новые хозяева – рядом с портретами таких животных наклеивают стикеры "Уже дома".

Судя по статистике, охотнее разбирают котов. Например, все мурчащие из одного частного приюта, которые были размещены в поезде, уже разъехались по домам.

Всего за этот год новый дом обрело 961 животное, в числе которых и кошки, и собаки. При этом москвичи, которые не могут взять питомца к себе домой, могут стать его опекуном.

Животных, которые все еще хотят стать домашними, по-прежнему много, но избавиться от них не спешат. Проект Дептранса нацелен на сознательный подход – питомцев отдают только в хорошие руки. Подробнее – в программе "Москва сегодня".