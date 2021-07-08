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Транспорт

08 июля, 19:15

"Москва сегодня": Владимир Путин открыл для движения заключительный участок ЦКАД

власть мэр Москвы транспорт дороги видео Анна Белоглазкина

Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги от Калужского до Симферопольского шоссе.

В церемонии открытия приняли участие зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Протяженность открытого отрезка дороги составляет 25 километров. Общая протяженность ЦКАД – 336,5 километра. Новая дорога проходит в обход крупных населенных пунктов и соединяет основные вылетные магистрали. Пользоваться ею удобно не только тем, кто едет транзитом, но и тем, кто живет в Москве и области.

По официальным данным, уже сейчас благодаря открытию нового кольца на МКАД стало свободнее без транзитных грузовиков, благодаря чему выросла скорость. Кроме того, на 50% снизилось число ДТП с большегрузами на МКАД.

С начала использования ЦКАД зафиксировано уже более 19 миллионов проездов, причем более 18,5 миллиона – только в этом году. Максимальная интенсивность была зафиксирована 11 июля 2021 года и составила 29 095 проездов.

Также доля использования транспондеров с 45% по итогам прошлого года увеличилась до 56%. Среднее количество проездов грузовых транспортных средств возросло с 12 тысяч до 42 275 проездов в сутки.

Самым популярным маршрутом ЦКАД является перегон М-4 "Дон" – М-5 "Урал". Этот участок соединяет Домодедово и Бронницы.

При этом более 50% поездок совершены жителями Москвы и Московской области.

На открытии заключительного участка ЦКАД останавливаться не собираются. В перспективе северо-восточный участок этой дороги станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Это 8,5 тысячи километра дорог, 2,5 тысячи из которых пройдут по территории России. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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