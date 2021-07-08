"Москва сегодня": Владимир Путин открыл для движения заключительный участок ЦКАД

08 июля, 19:15
Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги от Калужского до Симферопольского шоссе.
В церемонии открытия приняли участие зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Протяженность открытого отрезка дороги составляет 25 километров. Общая протяженность ЦКАД – 336,5 километра. Новая дорога проходит в обход крупных населенных пунктов и соединяет основные вылетные магистрали. Пользоваться ею удобно не только тем, кто едет транзитом, но и тем, кто живет в Москве и области.
По официальным данным, уже сейчас благодаря открытию нового кольца на МКАД стало свободнее без транзитных грузовиков, благодаря чему выросла скорость. Кроме того, на 50% снизилось число ДТП с большегрузами на МКАД.
С начала использования ЦКАД зафиксировано уже более 19 миллионов проездов, причем более 18,5 миллиона – только в этом году. Максимальная интенсивность была зафиксирована 11 июля 2021 года и составила 29 095 проездов.
Также доля использования транспондеров с 45% по итогам прошлого года увеличилась до 56%. Среднее количество проездов грузовых транспортных средств возросло с 12 тысяч до 42 275 проездов в сутки.
Самым популярным маршрутом ЦКАД является перегон М-4 "Дон" – М-5 "Урал". Этот участок соединяет Домодедово и Бронницы.
При этом более 50% поездок совершены жителями Москвы и Московской области.
На открытии заключительного участка ЦКАД останавливаться не собираются. В перспективе северо-восточный участок этой дороги станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Это 8,5 тысячи километра дорог, 2,5 тысячи из которых пройдут по территории России. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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