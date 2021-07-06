"Москва сегодня": Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

Один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе теперь работает в московском Гостином дворе. Его открыл Сергей Собянин. Прививки там могут делать шесть тысяч человек в сутки. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

Мэр отметил, что в центре создан целый отряд из врачей, медицинских сестер и волонтеров, чтобы обеспечить быструю и комфортную прививку тем, кто пожелает туда прийти.

В то же время закрывается прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных. Собянин объяснил это тем, что наплыв был большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся.

Кроме того, в Гостином дворе можно пройти ревакцинацию от коронавируса. Повторную прививку делают однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или двухкомпонентным "Спутником V".

Врачи говорят, что ревакцинация сейчас тоже необходима. Она показана тем, кто получил первую прививку больше полугода назад. Количество мест, где ревакцинируют, увеличивается.

Сделать повторный укол также можно в восьми павильонах "Здоровая Москва" и в 12 поликлиниках. Об этом – в программе "Москва сегодня".