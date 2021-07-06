"Москва сегодня": Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов

19:15
Один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе теперь работает в московском Гостином дворе. Его открыл Сергей Собянин. Прививки там могут делать шесть тысяч человек в сутки. Пункт работает ежедневно с 10:00 до 21:00.
Мэр отметил, что в центре создан целый отряд из врачей, медицинских сестер и волонтеров, чтобы обеспечить быструю и комфортную прививку тем, кто пожелает туда прийти.
В то же время закрывается прививочный пункт в ГУМе, который был одним из самых популярных. Собянин объяснил это тем, что наплыв был большой, а небольшие помещения вперемешку с торговлей не обеспечивали нормальную санитарную дистанцию и безопасность людей, которые там находятся.
Кроме того, в Гостином дворе можно пройти ревакцинацию от коронавируса. Повторную прививку делают однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" или двухкомпонентным "Спутником V".
Врачи говорят, что ревакцинация сейчас тоже необходима. Она показана тем, кто получил первую прививку больше полугода назад. Количество мест, где ревакцинируют, увеличивается.
Сделать повторный укол также можно в восьми павильонах "Здоровая Москва" и в 12 поликлиниках. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: