"Москва сегодня": в ТиНАО за 9 лет появилось 180 тысяч рабочих мест

С 2012 года население в ТиНАО увеличилось в два раза, прибавив 300 тысяч человек, при этом там создано порядка 180 тысяч рабочих мест, заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что москвичи получают на новой территории новое качество жилья, новые рабочие места и неплохие рекреации.

Проложено уже почти 300 километров новых дорог, в этом году обещают еще 50 километров.



Недавно открыли трассу длиной чуть больше трех километров. Она проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда, соединяет Щербинку и Южное Бутово. Новая дорога даст возможность жителям Щербинки за 5–7 минут добраться до станций Бутовской линии метрополитена, а для жителей Бутова улучшит транспортную доступность станции Щербинка МЦД-2.

В будущем эта дорога станет частью большой магистрали, которая протянется на 11 километров и соединит Калужское и Варшавское шоссе. Она улучшит транспортную доступность существующих населенных пунктов, в которых живет больше 200 тысяч человек.

Кроме того, в последние годы на территории ТиНАО построили 8 станций подземки. Сейчас строят новую линию до Троицка. Также продлевают Солнцевскую линию во Внуково и Сокольническую линию – до деревни Потапово.

К тому же в ТиНАО построено больше 100 соцобъектов – поликлиники, больницы, школы и детские сады.

К 2035 году в ТиНАО собираются построить около 100 досуговых объектов, примерно 320 детских садов, 170 школ, 125 поликлиник. Также в планах строительство больницы в Коммунарке с перинатальным центром. Об этом – в программе "Москва сегодня".