"Москва сегодня": Собянин рассказал об улучшении ситуации с преступностью в столице

19:15
Ситуация с криминалом в Москве за последние 10 лет показала кардинальное изменение в лучшую сторону, рассказал Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума – 2021.
"Одно из главных направлений и требований горожан – жить в безопасном городе. Москва многие десятилетия считалась одним из самых криминальных городов, и ощущение горожан было такое же. Но что мы получили за последнее десятилетие – это не улучшение, это кардинальное изменение криминальной ситуации в городе", – сказал мэр.
По словам Собянина, это стало возможным благодаря многим факторам, в том числе за счет проведения благоустройства городских территорий.
"С освещением, психологическим отношением горожан, ростом благосостояния, но и с информационной системой, контролем за тем, что происходит в городе", – отмети мэр.
Большинство программ, которые реализуют в городе, тесно связаны между собой. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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