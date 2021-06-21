"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о строительстве Троицкой линии метро

Троицкая линия будет одной из самых длинных в Московском метрополитене. Ее протяженность составит около 40 километров, а пассажирам будет доступно 16 станций.

Первый участок новой линии будет иметь пять станций, среди которых "Улица Новаторов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Университет дружбы народов" и "Мамыри".

Когда все работы будут завершены полностью, линия должна стать достаточно востребованной. По предварительным оценкам, ежедневно линию будут использовать порядка 100 тысяч человек. Разгрузятся Калужско-Рижская и Сокольническая линии метро. Также планируется, что на 20% станет свободнее и на столичных дорогах. Об этом – в программе "Москва сегодня".