"Москва сегодня": в столице за сутки выявили 9 056 новых случаев COVID-19

19:15
Врачи зафиксировали абсолютный антирекорд в столице – 9 056 зараженных коронавирусом за последние сутки. У большинства заболевших, по словам мэра, выявили "индийский" штамм коронавируса.
При этом экстренная помощь и госпитализация понадобились почти 2 тысячам человек. На ИВЛ в настоящее время находятся 556 пациентов, а умерли за сутки 78 человек.
В ближайшие дни планируют открыть максимальное число ковидных стационаров, тем самым расширив фонд до 24 тысяч мест. В институте Склифосовского говорят, что пациентов поступает намного больше, чем в первую и вторую волну коронавируса. Поэтому мест в отделении, которое открыли для заболевших COVID-19, почти не осталось.
Все койки, которые можно было задействовать в институте под коронавирус, уже в работе. В данный момент там насчитывается 141 место, 98 из которых – реанимационные койки. По словам руководителя НИИ им. Склифосовского Сергея Петрикова, там остается всего 2–3 свободных места для тех, у кого обнаружат коронавирус при госпитализации с другим заболеванием.
Чем быстрее жители сделают прививки, тем быстрее закончится большой наплыв больных, считают врачи. На днях вышло постановление об обязательной вакцинации в сфере услуг. 60% сотрудников должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины.
Так, количество желающих привиться в Москве выросло в 4 раза. Только за сутки на вакцинацию записались 42 тысячи человек.
Вакцинацию проводят в частных клиниках, в нескольких торговых центрах, 6 флагманских МФЦ и в 46 павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках.
Также сдерживать распространение вируса планируют и другими способами. Например, в качестве эксперимента по примеру Израиля и ряда других европейских стран в столице откроются "бесковидные рестораны". Для их посещения нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию. Его можно скачать с сайта Госуслуг.
Пока в городе планируется сделать 10–15 заведений, где все сотрудники и посетители должны быть вакцинированы или иметь антитела. Но когда технологию отработают, практика может распространиться и на другие заведения.
Также вакцинацию поощряют и материально. Так, после первой прививки от коронавируса люди старше 60 лет получают подарочную карту или промокод на 1 000 рублей, которые можно потратить при покупке товаров в магазинах-партнерах.
Кроме того, все участники вакцинации старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша автомобилей. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: