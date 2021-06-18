"Москва сегодня": в столице за сутки выявили 9 056 новых случаев COVID-19

Врачи зафиксировали абсолютный антирекорд в столице – 9 056 зараженных коронавирусом за последние сутки. У большинства заболевших, по словам мэра, выявили "индийский" штамм коронавируса.

При этом экстренная помощь и госпитализация понадобились почти 2 тысячам человек. На ИВЛ в настоящее время находятся 556 пациентов, а умерли за сутки 78 человек.

В ближайшие дни планируют открыть максимальное число ковидных стационаров, тем самым расширив фонд до 24 тысяч мест. В институте Склифосовского говорят, что пациентов поступает намного больше, чем в первую и вторую волну коронавируса. Поэтому мест в отделении, которое открыли для заболевших COVID-19, почти не осталось.

Все койки, которые можно было задействовать в институте под коронавирус, уже в работе. В данный момент там насчитывается 141 место, 98 из которых – реанимационные койки. По словам руководителя НИИ им. Склифосовского Сергея Петрикова, там остается всего 2–3 свободных места для тех, у кого обнаружат коронавирус при госпитализации с другим заболеванием.

Чем быстрее жители сделают прививки, тем быстрее закончится большой наплыв больных, считают врачи. На днях вышло постановление об обязательной вакцинации в сфере услуг. 60% сотрудников должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины.

Так, количество желающих привиться в Москве выросло в 4 раза. Только за сутки на вакцинацию записались 42 тысячи человек.

Вакцинацию проводят в частных клиниках, в нескольких торговых центрах, 6 флагманских МФЦ и в 46 павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках.

Также сдерживать распространение вируса планируют и другими способами. Например, в качестве эксперимента по примеру Израиля и ряда других европейских стран в столице откроются "бесковидные рестораны". Для их посещения нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию. Его можно скачать с сайта Госуслуг.

Пока в городе планируется сделать 10–15 заведений, где все сотрудники и посетители должны быть вакцинированы или иметь антитела. Но когда технологию отработают, практика может распространиться и на другие заведения.

Также вакцинацию поощряют и материально. Так, после первой прививки от коронавируса люди старше 60 лет получают подарочную карту или промокод на 1 000 рублей, которые можно потратить при покупке товаров в магазинах-партнерах.

Кроме того, все участники вакцинации старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша автомобилей. Об этом – в программе "Москва сегодня".