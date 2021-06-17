"Москва сегодня": завершить строительство хордовых магистралей планируют в 2023 году

В столице построят новое хордовое кольцо. Это 4 магистрали, которые проходят сквозь город, образуя новые связи между районами. Строительство новых трасс, которые будут скоростными магистралями, планируют завершить в 2023 году.
Там, где раньше были только кольца и вылетные магистрали, теперь появляются хорды. Они решают главную проблему. По мере движения по вылетным трассам ближе к центру поток всегда становился плотнее. Ведь помимо тех, кто там работает, туда едут и транзитные машины по пути из одного района в другой. Теперь этот поток переводится на хорды.
По мнению многих экспертов, эта система организации движения на 20% более эффективна, чем замкнутая кольцевая.
Юго-Восточная хорда протянется более чем на 25 километров и соединит автотрассу М-7 Волга и ТиНАО. Участок ЮВХ пройдет от Шоссейной до Грайвороновской улицы и пересечется с Волгоградским проспектом. Там будет бессветофорное пересечение за счет четырех эстакад для каждого направления движения.
Основная задача хорд – сделать так, чтобы на кольцевых дорогах стало свободнее, а автопоток не стремился еще в центр. Особенно это касается тех, кто едет транзитом из района в район. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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