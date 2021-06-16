"Москва сегодня": Роспотребнадзор по столице ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг

16 июня, 19:15
В столице введена обязательная вакцинация в сфере услуг, такое постановление приняла главный санитарный врач по Москве Елена Андреева. Вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, общественного питания, образования и здравоохранения.
Сергей Собянин в свою очередь, подписал указ, который определяет механизм и реализацию этого постановления.
До 1 июля создадут необходимую информационную систему, которая будет контролировать процесс вакцинации, чтобы были привиты планируемые 60 процентов сотрудников. Первый компонент они должны получить уже до 15 июля. В противном случае предприятие не сможет дальше работать. Отказаться от прививки можно только при наличие официального медотвода.
Сделать прививку от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и торговых центрах, а также в павильонах "Здоровая Москва". Об этом – в программе "Москва сегодня".
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