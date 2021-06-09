"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о работе института имени Свержевского

19:15
В ГБУЗ НИКИО имени Свержевского проводят самые сложные операции. Например, здесь оперируют пациентов с болезнью Минора – это заболевание встречается лишь у двух процентов людей.
Сегодня в распоряжении института имени Свержевского имеются инновационные технологии, соответствующие стандартам мировой практики. Во время хирургических вмешательств применяют навигационные системы и хирургический лазер.
Микроинструменты и оптическая техника позволяют проводить точные и малоинвазивные манипуляции. То есть такие, после которых не остается больших шрамов и не требуется длительная реабилитация.
Кроме того, как говорят в институте, многие образцы аппаратуры не имеют аналогов не только в городе, но и в стране. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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