"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о работе института имени Свержевского

В ГБУЗ НИКИО имени Свержевского проводят самые сложные операции. Например, здесь оперируют пациентов с болезнью Минора – это заболевание встречается лишь у двух процентов людей.

Сегодня в распоряжении института имени Свержевского имеются инновационные технологии, соответствующие стандартам мировой практики. Во время хирургических вмешательств применяют навигационные системы и хирургический лазер.

Микроинструменты и оптическая техника позволяют проводить точные и малоинвазивные манипуляции. То есть такие, после которых не остается больших шрамов и не требуется длительная реабилитация.

Кроме того, как говорят в институте, многие образцы аппаратуры не имеют аналогов не только в городе, но и в стране. Об этом – в программе "Москва сегодня".