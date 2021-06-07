"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о работе вокзала Восточный

В Москве уже неделю работает вокзал Восточный. Его основная задача – разгрузить Курский вокзал и дать возможность строителям скорее запустить оставшиеся диаметры.

На новый вокзал перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, такое решение позволило разгрузить Курский вокзал на 35% и сделать его более комфортным для пассажиров.

Восточный вокзал способен повлиять не только на ситуацию с междугородними пассажирами, но также облегчить маршруты москвичей и гостей столицы внутри города. В частности, новый вокзал снизит нагрузку на станции "Курская" и "Чкаловская", увеличит пропускную способность железнодорожного участка Каланчевская – Курская. Об этом – в программе "Москва сегодня".