"Москва сегодня": столица заключила договор по программе "Индустриальные кварталы"

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме прошло 90 сессий общей протяженностью больше 100 часов. Пятница, 4 июня, была еще более насыщенной.



В копилке Москвы подписания соглашений с администрациями Ленинградской, Самарской областей и Хабаровского края, частными и госкорпорациями.

Столица заключила уже третий договор по программе "Индустриальные кварталы". Туда включены московские промзоны, которые не используются по назначению, чтобы превратить их в комфортные полезные городские пространства.

К примеру, на форуме договорились, чтобы в Кунцево на месте заброшенных цехов построят жилой квартал. 25% отдадут для расселения жителей по программе реновации. Там же появится около 1,5 тысячи рабочих мест.

Также удалось договориться о том, чтобы жители Ленинградской области и Хабаровского края смогли пользоваться картой "Тройка".

Еще в Москве скоро появятся и технологии 5G. Например, планируют создать индустриальный 5G полигон. Там будут искать способы использования сети пятого поколения на благо города и жителей. Об этом – в программе "Москва сегодня".