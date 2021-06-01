Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01 июня, 19:15

"Москва сегодня": в столице прошел фестиваль "Большая перемена" в честь Дня защиты детей

город общество дети праздники видео Иван Федотов

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Москве в честь праздника проходит фестиваль "Большая перемена", куда съехали школьники со всей страны.

Сегодня в столице проживает более 2,2 миллиона детей и подростков, более 1,8 миллиона – это дети младше 14 лет.

Семей с детьми в Москве насчитывается 1,5 миллиона, есть и те, кто подумывает об очередном пополнении. Родить в столице можно бесплатно по полису ОМС, а также по контракту.

Чтобы оказывать маленьким пациентам высокотехнологичную помощь, в столице планируют значительно расширит методику скрининга. Сейчас скрининг включает в себя проверку на пять заболеваний, этот список планируется увеличить до 36 вероятных диагнозов. Об этом – в программе "Москва сегодня".

Читайте также

Программа: Москва сегодня

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать