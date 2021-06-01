"Москва сегодня": в столице прошел фестиваль "Большая перемена" в честь Дня защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В Москве в честь праздника проходит фестиваль "Большая перемена", куда съехали школьники со всей страны.

Сегодня в столице проживает более 2,2 миллиона детей и подростков, более 1,8 миллиона – это дети младше 14 лет.

Семей с детьми в Москве насчитывается 1,5 миллиона, есть и те, кто подумывает об очередном пополнении. Родить в столице можно бесплатно по полису ОМС, а также по контракту.

Чтобы оказывать маленьким пациентам высокотехнологичную помощь, в столице планируют значительно расширит методику скрининга. Сейчас скрининг включает в себя проверку на пять заболеваний, этот список планируется увеличить до 36 вероятных диагнозов. Об этом – в программе "Москва сегодня".